Suriye yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG (SDG) heyeti arasında Şam’da yapılan askeri entegrasyon görüşmelerinden sonuç çıkmadı.
Suriye devlet televizyonu, görüşmelerin 10 Mart mutabakatını hayata geçirecek somut bir noktaya ulaşmadığını, tarafların sadece yeniden buluşma kararı aldığını duyurdu.
Söz konusu kaynak, tarafların ilerleyen dönemde yeni toplantılar düzenlenmesi konusunda anlaştığını aktardı.
Tayyar: "YPG Yan Çizdi" Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, YPG’nin mutabakata ek olarak şu şartları dayattığını açıkladı:
Suriye ordusu içinde 3 tümen olarak varlığını korumak,
Sınır kontrolünü sürdürmek,
Petrol ve doğalgaz gelirinden pay almak.
"Süreç Türkiye Aleyhine İşliyor" Suriye yönetiminin bu talepleri şiddetle reddettiğini belirten Tayyar, YPG’nin ise "anlaşma sağlandı" algısı yaratarak yalan yaydığını savundu.
Tayyar, bu belirsizliğin ve uzayan sürecin Türkiye aleyhine işlediği uyarısında bulundu.