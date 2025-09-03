Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın adı bu kez sigorta kriziyle anıldı.

SÖZCÜ TV muhabiri İlknur Yağumli'nin haberine göre Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi'nde sigorta krizi yaşandı.

Yağumli, Senem Toluay Ilgaz ile Öncesi Sonrası programında üniversitedeki SGK krizini şöyle anlattı:

AKADEMİSYENLERİN SİGORTA PRİMLERİ VE MAAŞLARI ÖDENMEMİŞ!

"Medipol Üniversitesi hem İstanbul hem Ankara'da faaliyet gösteren bir üniversite. Kurucusu TESA Vakfı, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kurulan bir üniversite.

Ankara'daki üniversitede bir olay yaşanıyor. Üniversitedeki öğretim görevlilerinin sigorta primlerinin ödenmediği, hatta bazılarının primlerle beraber maaşlarının da ödenmediği ortaya çıkıyor.

2024 yılının Ekim ayında hocalar aralarında sohbet ederken, bir kısmı sigortalarının yatmadığını ifade ediyor. Bunun üzerine diğer hocalar da e-Devlet üzerinden sigorta primleri için sisteme bakıyorlar ve görüyorlar ki 1.5-2 aydır sigorta primleri ödenmiyor. Devam eden günlerde de maaşları ödenmiyor.

SGK'YA ŞİKAYET DİLEKÇESİ VERİLDİ

Bunun üzerine hocalar okulun bölüm sekreterliğine, mali işlerine, insan kaynaklarına ayrı ayrı gidip görüşmeler gerçekleştiriyorlar ve sigorta primlerinin neden yatırılmadığını soruyorlar ve aldıkları yanıtta, sigorta sorunu yakın zamanda çözülecek deniliyor, rektör ve kadroların değişikliği sebebiyle idari işlerde aksamalar yaşandığı, bunun da ilerleyen günlerde düzeleceği yönünde dönüş yapılıyor.

Ancak günler, haftalar geçiyor ve sigorta primleri yatırılmıyor. Aynı şekilde maaş ayında da ödeme yapılmayınca kasım ayında Medipol Üniversitesi'nde yarı zamanlı çalışan öğretim görevlileri SGK'ya bir şikayet dilekçesi yazıyorlar"

Öğretim üyelerinin verdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"...Bu süre zarfında düzenli olarak derslere girmemize ve üzerimize tanımlanmış ders yükünü yerine getirmemize rağmen sigorta primlerimizin yatırılmadığı ve hak ettiğimiz ücretlerin ödenmediği tarafımızca tespit edilmiştir.

Yaşanan bu hak ihlalinin giderilmesi, geçmişe dönük primlerin yatırılması ve maaşların ödenmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz."

"ŞİKAYET ETMEYENLERİN DE PRİMLERİ VE MAAŞLARI YATIRILMAMIŞ"

Yağumli ayrıca şunları aktardı:

"2024'ün kasım ayında yapılan şikayetin ardından SGK soruşturma başlatıyor. 2025'in şubat ayında Medipol Üniversitesi'ne giderek akademisyenlerle mülakat gerçekleştirildiğinde sadece şikayette bulunan hocalar değil, başka hocaların da sigorta primlerinin ödenmediği ortaya çıkıyor.

SGK CEZA KESTİ

24 öğretim görevlisinin 11'inin sigorta primi 11'inin ise maaşlarının ödenmediği, bazılarının da hem sigorta hem maaşlarının ödenmediği belirtilirken, SGK üniversiteye de da ceza kesiyor.

SGK ise cezanın ne kadar olduğu, soruşturmanın devam edip etmediğine ilişkin yanıt vermek istemedi.

"HOCALARIN İŞ AKİTLERİ FESHEDİLDİ"

Sigorta primleri ve maaşlar yatırılıyor ancak 2025 yılının bahar döneminin sonlanmasıyla hocalara iş akitlerinin yenilenmeyeceği ifade ediliyor.

SGK okula geldiğinde beyanda bulunan hiçbir akademisyenin sözleşmesi ise Ağustos ayında yenilenmiyor.

Hocalar da okuldan ayrılıyor ve hukuki mücadele başlatılıyor."