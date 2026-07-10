Kendi hastanesine sahip olmadığı için yasa gereği 16 Ekim 2025’te kapatılması gereken 17 vakıf üniversitesinin tıp fakülteleri için AKP’den son anda bir hamle geldi. AKP milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu torba yasa teklifindeki madde ile hastane şartını yerine getiremeyen üniversitelere 30 ay daha ek süre verilecek.

GEREKÇE COVID OLDU

Yasal süre dolmasına hatta üstünden 9 ay geçmesine rağmen fakülteleri kapatma şartı uygulanmadı. Düzenlemeden yararlanabilecek üniversiteler arasında Sağlık eski Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Ankara Medipol Üniversitesi’nin de bulunması dikkat çekti. Koca’nın üniversitesinin Ankara’da eğitim için kullanabileceği kendisine ait faal hastanesi bulunmuyor.

Medipol’ün Atatürk Orman Çiftliği arazisinde sürdürdüğü hastane inşaatı ise imar ve yargı süreçleri nedeniyle uzun süre tartışma konusu oldu. Torba yasadaki ‘imar iptali veya yargı süreci nedeniyle hastane inşaatını tamamlayamayanlara’ ek süre verilmesini öngören hükmün, bu durumdaki üniversiteleri doğrudan kapsadığı belirtildi. SÖZCÜ, tıp fakültelerinin kapanma riskini 2 Ekim 2025’te, ‘17 Tıp Fakültesine Kilit’ başlıklı haberiyle duyurmuştu.

Aradan geçen 9 ayın sonunda AKP milletvekilleri yasa teklifini TBMM’ye sundu. Teklifin gerekçesinde, Covid-19 salgını, Kahramanmaraş depremleri ile imar ve yargı süreçlerinin üniversitelerin hastane yatırımlarını geciktirdiği iddiası yer aldı.