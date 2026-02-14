Eski Bakan AKP’li Mehmet Özhaseki, kendisine şantajda bulunan bir kadından şikayetçi oldu.

Özhaseki 18 Temmuz 2025 tarihinde, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat etti.

Özgaseki, " E.T.’nin "Yapay zekâ diye bir şey var, daha neler var, bunları saklayıp şifreledim, güvendiğim arkadaşlarıma dağıttım. Bana bir şey olursa senden bilecekler, ya bana 1 milyar TL'yi verirsin ya da bunları tüm dünyaya yayarım, seni sevmeyenleri ve muhalifleri biliyorum, görüntüleri onlara veririm" dediğini anlattı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, şüpheli E.T. ifadesinde “Herhangi bir şekilde şantaj içerikli bir söz söylemediğini ve elinde herhangi bir görüntü bulunmadığını söyleyerek” suçlamayı reddetti. E.T.’nin HTS kayıtlarının incelemesiyle akrabası B.E.A. ile birlikte hareket ettiği değerlendirildi. B.E.A. da ifadesinde E.T. ile akraba olduğunu söyledi ve suçlamayı reddetti.

Tutuklanıp cezaevine gönderilen ve yaklaşık iki buçuk ay cezaevinde kaldığı öğrenilen E.T. ek ifade vermek istediğini belirterek savcılığa başvurdu. 24 Eylül 2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesinde, “Özhaseki’yle ilgili elinde herhangi bir görüntünün bulunmadığını, bu olayla ilgili pişman olduğunu, hakkında takipsizlik kararı verilmesini ancak bunun mümkün olmaması halinde dava açılmasının ertelenmesi kararı başta olmak üzere lehine olan tüm hükümlerin uygulanmasını” talep etti.

ŞİKÂYETİNDEN VAZGEÇTİ

Özhaseki de avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu dilekçede E.T.’nin “Tüm gerçekleri itiraf etmesi, samimi beyanları ve ailesiyle çocuğun mağdur olduğunu beyan etmesi üzerine şikâyetinden vazgeçtiğini” belirtti.