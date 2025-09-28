Çin’in eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Tang Renjian, rüşvet aldığı gerekçesiyle idam cezasına mahkûm edildi.

Mahkeme kayıtlarına göre, Renjian 2007-2024 yılları arasında üstlendiği farklı görevlerde yaklaşık 37.6 milyon dolarlık nakit ve gayrimenkul rüşvet aldı.

CEZASI ERTELENDİ

Mahkeme, Renjian’ın suçunu itiraf etmesi üzerine idam cezasını erteledi ve iki yıl hapis cezasına çevirdi.

Çin Komünist Partisi, yürütülen soruşturmanın ardından Kasım 2024’te Renjian’ı partiden ihraç etmişti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, geçtiğimiz ocak ayında yaptığı bir konuşmada yolsuzluğun Çin Komünist Partisi için “en büyük tehdit” olmaya devam ettiğini ve artış gösterdiğini söylemişti.