Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası ESEP Eğitim Bilimleri ve Etkili Uygulamalar Kongresi, LEGADDER Derneği öncülüğünde 12 Kasım Çarşamba günü Kayseri’de başladı.

ESKİ BAKAN DAVETLİ KONUŞMACI OLARAK KATILDI

600’ü aşkın yerli ve yabancı akademisyenin katılımıyla gerçekleşen kongreye, önceki dönem Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk da davetli konuşmacı olarak katıldı. Selçuk’un sahneye çıktığı ve açılış konuşması yaptığı sırada ayaklarında terlik olması dikkatlerden kaçmadı. Selçuk’un konferans verdiği sırada yürürken ayağının dara ara aksadığı görüldü.

AYAK PARMAĞINI KIRMIŞ

Bakan Selçuk’un, kongreye iki gün kala ayak parmağını kırdığı, doktorların dinlenme tavsiyelerine rağmen günübirlik olarak Kayseri’ye gelerek açılış konuşmasını yaptığı öğrenildi. Yaşadığı talihsiz kazayı ve buna rağmen programda yer almayı arzu ettiğini dile getiren Selçuk’a, katılımcılar tarafından “geçmiş olsun” dilekleri iletildi.