Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek’in “Cumhuriyetten önce erkekler dört kadın alabilirdi, Üsküdar’da cariye pazarı vardı” sözlerine X’te tepki gösterdi, hakaretler havada uçuştu.

Saral, “Medeniyetine, tarihine ve kültürüne bilinçsizce saldıran bu cahil müptezel. Namık Kemal Zeybek denen bu beyni sulanmış şahsa bir akıl hastanesinde tedavi olmasını salık veririm” dedi.

Zeybek Cumhuriyet Bayaramı’nda bir davetteki konuşmasında Cumhuriyet’in kurucu değerlerine ve Atatürk’e atıf yaptı.

YENİDEN ULUS YARATTI

“Atatürk bize Türk olduğumuzu öğretti ve bir yeniden ulus yarattı” diyen Zeybek, “‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ diyerek kökeni ne olursa olsun insanları Türklük bilincinde birleştirdi; o gün onun sesine bütün Türkiye ses verdi” sözleriyle Cumhuriyet’in “birleştirici niteliğini” vurguladı.

EŞİT VATANDAŞLIK

Cumhuriyet öncesi döneme ilişkin örnekler veren Zeybek şöyle devam etti: “Cumhuriyetten önce bir erkek dört kadın alabilirdi; İstanbul’da Üsküdar’da cariye pazarı vardı, rıza ve nikâh aranmazdı. Büyük devrimlerle okuma - yazma oranları en yükseklere çıktı. Bu bayram, kadınların da erkeklerin de eşit vatandaşlık bayramıdır.”