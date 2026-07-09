Macaristan'ın kamu yayın kuruluşu M1, yayınını durdurarak ekranına dikkat çeken bir özür mesajı yansıttı. DW’de yer alan habere göre, uzun yıllardır hükümet yanlısı yayın yapmakla ve propaganda yürütmekle eleştirilen kanalın bu hamlesi, ülkede yeni dönemin en dikkat çekici gelişmelerinden biri olarak değerlendirildi.

'KAMU YAYIN KURULUŞLARI YALAN SÖYLEYEMEZ'

Öğleden sonra hem televizyon hem de internet yayını kesilen M1'in ekranında beyaz harflerle şu mesaj yer aldı:

"Kamu yayın kuruluşları yalan söyleyemez. Uzun yıllar boyunca bunu yapmış olmamız nedeniyle özür diliyoruz! Kamu yayın kuruluşları, gelecekte bağımsız ve güvenilir olabilmeleri için şimdi yeniden yapılandırılıyor. Haber yayını geçici olarak durduruldu. Lütfen bizimle kalın!"

PROPAGANDA ELEŞTİRİLERİNİN ODAĞINDAYDI

M1, eski Başbakan Viktor Orban ve Fidesz hükümeti döneminde iktidar yanlısı yayın politikası nedeniyle sık sık eleştiriliyordu. Kanalın haber bültenlerinde kamuoyunu yönlendirmeye yönelik propaganda içerikleri yayımladığı öne sürülüyordu.