Daha önce Montreal'de bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülenen ikili, o dönem "yakın dost" olduklarını söylemişti. Ancak İngiliz Daily Mail gazetesinin paylaştığı yeni kareler, aylardır süren aşk söylentilerini doğrular nitelikte...

Katy Perry'ye ait 24 metrelik "Caravelle" adlı yatta çekilen fotoğraflarda ikilinin birbirine sarılıp öpüştüğü görülüyor. Romantik anların yaşandığı sırada çevredeki bir balina izleme teknesindeki turistlerin çiftin farkına vardığı, ancak Perry ve Trudeau'nun bunu umursamadığı belirtiliyor.

İKİSİ DE YENİ BİR SAYFA AÇTI

Katy Perry, kısa süre önce oyuncu Orlando Bloom ile olan ilişkisini sonlandırmıştı. Ünlü çiftin bir de küçük kızları bulunuyor. Justin Trudeau ise 2023 yılında 18 yıllık eşi Sophie Gregoire Trudeau'dan ayrılmış, Kanada kamuoyunda özel hayatıyla gündem olmuştu.

Sızan fotoğraflar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kimileri "yeni güç çifti" yorumları yaparken bazı kullanıcılar da "politika ve pop dünyasının en şaşırtıcı birlikteliği" ifadeleriyle olaya şaşkınlığını dile getirdi.