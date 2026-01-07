Rize’de akşam saatlerinde meydana gelen bıçaklı saldırı olayında, Sürmene Belediyesi eski başkan yardımcısı Ali Aydın (41) hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Çayeli ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nun Sarayköy mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Ali Aydın, cipiyle Artvin yönüne seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle aracını durdurdu. Bu sırada araçtan inen Aydın, yol üzerinde kimliği belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Aydın, yoldan geçen sürücüler tarafından fark edilerek durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil ameliyata alınan Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin bölgede geniş çaplı inceleme ve arama çalışması sürüyor.