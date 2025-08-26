Zonguldak’ta gece saatlerinde meydana gelen kazada, eski belediye başkanlarından İsmail Eşref’in kullandığı otomobil ile TIR çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan otomobil, trafik lambasına çarparak durdu.
Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, İsmail Eşref’in alkollü olduğu, ehliyetinin bulunmadığı ve kullandığı aracın muayene ile sigortasının yapılmadığı tespit edildi.
İsmail Eşref
Eşref’e gerekli cezai işlem uygulanırken, otomobil trafikten men edilerek çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.