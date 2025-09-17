İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Yenişehir Çevre Yolu Kozdere Kavşağı’nda yıllardır süren ölümlü ve yaralamalı kazalara rağmen hiçbir düzenleme yapılmamasını gündeme getirdi.

Türkoğlu, aynı bölgede alınan kamulaştırma ve yıkım kararlarının 10 yıldır uygulanmadığını, bu ihmalin siyasi baskılar nedeniyle gerçekleştiğini vurgulayarak iki ayrı bakanlığa soru önergesi verdi.

“RİSKLER BİLİNİYOR AMA ÖNLEM ALINMIYOR”

Söz konusu Kozdere Kavşağı’nda 15 Eylül günü meydana gelen kazada Yenişehir eski Belediye Başkanı Mehmet Kaya’nın hayatını kaybettiğini, eşinin de ağır yaralandığını hatırlatan Türkoğlu, “Aynı kavşakta daha önce de çok sayıda ölümlü ve yaralamalı kaza yaşandı. Sürücüler, yol kenarındaki çiftlik yapıları yüzünden çevre yolunun solundan gelen araçları göremiyor. Bu ölümcül risk yıllardır biliniyor ama bir türlü önlem alınmıyor” dedi.

“ÇİFTLİKLER AKP’Lİ YÖNETİCİLERE AİT”

Soru önergelerinde, kavşakta sürücülerin görüş açısını kapatan çiftlik ve ahır yapıları hakkında yıllar önce istimlak ve yıkım kararları alındığı ancak bu kararların uygulanmadığına dikkat çekildi. Türkoğlu, “Bu çiftliklerin, AK Parti Yenişehir İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve İlçe Yöneticilerinin ailesine ait olması nedeniyle yıkımların yapılmadığı” iddialarını da Meclis’e taşıdı.

İKİ BAKANA DA SORU ÖNERGESİ VERDİ

Milletvekili Türkoğlu, hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ayrı ayrı yazılı soru önergesi sundu. Önergelerde şu sorular öne çıktı:

-Son 10 yılda Kozdere Kavşağı’nda kaç ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza yaşandı?

-Kazaların önlenmesi için bugüne kadar hangi proje ve düzenleme yapıldı?

-Yıkım kararlarının uygulanmamasında AK Parti ilçe yöneticilerinin etkisi oldu mu?

-Siyasi baskılar yüzünden kamu güvenliği mi hiçe sayıldı?

-Vatandaşların can güvenliği için hangi somut adımlar atılacak, hangi tarihlerde uygulanacak?

Türkoğlu, soru önergelerinde ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Yenişehir Kozdere’de her yıl ocaklara ateş düşüyor. İstimlak kararları alınmış olmasına rağmen yıkımlar yapılmıyor. Sürücülerin görüş açısını engelleyen yapılar siyasi ilişkiler nedeniyle korunuyor. Burada vatandaşın can güvenliği hiçe sayılıyor. Bu ihmallerin hesabını soracağız. Vatandaşın canı siyasetin üstündedir.”