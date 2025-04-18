2022-2023 sezonunda Beşiktaş forması giyen Faslı stoper Romain Saiss, Şenol Güneş hakkında sert ifadeler kullandı.

Siyah beyazlı takımda forma giydiği dönemin teknik direktörü Şenol Güneş'i eleştiren Saiss, hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Le Club Des 5'e konuşan Faslı oyuncu "Şenol Güneş, Dünya Kupası sırasında sakat sakat oynamam nedeniyle medyada defalarca beni açık şekilde eleştirdi. Turnuvadan döndüğümde yüz yüze görüştük. Adeta bir aktör gibiydi. Bana, 'Kameralar önünde kulübü savunmak zorundayım ama senin yerinde olsam ben de aynısını yapardım' dedi. O an büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Bu ikiyüzlü tavır beni gerçekten sarstı." diye konuştu.

Saiss, bu konuşmanın ardından Şenol Güneş'in kendisini kadroda düşünmediğini ve forma şansı vermediğini de sözlerine ekledi.