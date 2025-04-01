Eski Bloomberg yöneticisi, eşi ve 9 yaşındaki kızları ABD’nin Güney Carolina eyaletinde, lüks malikanelerinde ölü bulundu. Kasabayı yasa boğan ölümler hakkında polis henüz bir açıklama yapmadı.

Spartanburg İlçe Şerif Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, ekipler yapılan ihbar üzerine girdikleri evde dehşetle karşılaştı. Ekipler, 54 yaşındaki Richard Samarel, 45 yaşındaki Lina Maria Samarel ve 9 yaşındaki kızları Samantha Samarel’in cansız bedenlerini buldu.

Polis yetkilileri şu ana kadar ölümlerin cinayet mi yoksa trajik bir kaza mı olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.