CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki gerginlik 2 gündür devam ediyor. 2 gün önce Pazar akşamı saat 20.00 sıralarında İstanbul Valiliği 6 ilçede 3 gün boyunca herhangi bir şekilde basın açıklamalarının ve yürüyüşlerin yapılmayacağını duyurmuştu.

Pazar akşamı itibariyle CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne binlerce polis yığılmaya başladı.

Tansiyonun yükseldiği 2. günde polis ekipleri caddeyi tamamen kapatırken, üst geçitler ve yaya yolları da kapatıldı.

SÖZCÜ TV ekibinin de il başkanlığı binasının önüne girmesine izin verilmezken; bölge bariyerlerle çevrildi.

'SLOGAN ATANLAR CHP'Lİ DEĞİL' DEMİŞTİ

Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, dün 2 sularında başkanlığa geldi ve kayyum olmadığını belirterek, "beni kayyum olarak göstermesinler" dedi. Kendisi aleyhine slogan atanların da CHP'li olmadığını iddia eden Tekin'e CHP yönetiminden tepkiler geldi.

CHP yönetiminden karşı bir hamle geldi. Polis sert şekilde müdahale etti, yaralananlar arasında CHP'li vekil Mahmut Tanal da bulunuyor.

İL BAŞKANLIĞI KAPATILDI

Gürsel Tekin içeriye geçti ancak akşam saat 19.30'a kadar bekleyişini sürdürdü.

CHP Genel merkezi de o sıralarda yaptığı açıklamada şu anda bulunan il başkanlığının kapatıldığını duyurdu.

TEKİN, ÇELİK VE ÖZEL BİNADA OLACAK

Gürsel Tekin, Sarıyer'deki il binası için, "artık burası bizim il binamızdır, taşınamaz" derken bugün de Taksim'e çelenk koyduktan sonra; yine bir kez daha binaya geleceğini duyurdu.

CHP lideri Özgür Özel ise Ankara'da saat 09.00'daki törenin ardından İstanbul'a geleceğini duyurdu. Genel Merkez'den yapılan açıklama gereği artık Özgür Özel'in çalışma ofisine geleceği açıklandı.

HAREKETLİ SAATLER YAŞANACAK

CHP'li kurmaylar Özgür Çelik'in de Sarıyer'deki il başkanlığı binasına geleceğini belirtirken binada hareketli saatler yaşanması bekleniyor.

Bugün de benzer bir tansiyonun mevcut il yönetimi, kayyum heyeti ve Özgür Özel'in binaya gelmesi nedeniyle artacağı düşünülüyor.

TAKSİM'DE KARŞILAŞACAKLAR MI?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla saat 14.00'te Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyma törenine katılacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mahkemenin atadığı kayyum heyeti de yine Taksim'de olacak.

Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Günaydın İstanbul. Hiçbir abluka ve saldırı Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü durduramaz" dedi.

Çelik paylaşımında ayrıca şunları kaydetti:

"Görevimizin başındayız. Bugün saat 14:00’te Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, partimizin kuruluşunun 102. yılı töreninde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelengimizi sunacağız. CHP halktır, teslim alınamaz!"