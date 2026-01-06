Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde önceki dönem CHP İlçe Başkanı Sertan Ocakçı’dan, 2 gündür haber alamayan yakınları, pencereden girdikleri ofisinde Ocakçı’nın cansız bedenini buldu. Ocakçı'nın köpeği ‘miço’nun ise kapının önünde sakince beklediği görüldü.

Alınan bilgiye göre CHP Ereğli eski İlçe Başkanı Sertan Ocakçı’dan 2 gündür haber alamayan yakınları, Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerindeki ofisine bakmaya gitti. Ofise pencereden giren arkadaşları Ocakçı’yı yerde hareketsiz yatarken bulunca 112’den yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Ocakçı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ocakçı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Ocakçı’nın kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.

Polis, Ocakçı’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken; köpeği ‘miço’nun ise ofisi önünde sakince beklediği görüldü.

POSBIYIK'TAN TAZİYE MESAJI

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sosyal medya hesabından Ocakçı'nın ölümüne ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı.

Posbıyık, paylaşımında "Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem İlçe Başkanlarımızdan ve önceki dönem Belediye Meclis Üyemiz Sertan Ocakcı’nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Üzüntümüz büyük. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum.

Mekânı cennet olsun." dedi.