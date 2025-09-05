CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çağrı heyeti olarak atanan Gürsel Tekin pazartesi günü öğleden önce il başkanlığına gidecek. Bu gidiş sırasında eski il başkanlarından Ali Özcan, Berhan Şimşek, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu da eşlik edecek.

Gürsel Tekin'in bu açıklaması üzerine SÖZCÜ eski il başkanlarıyla konuştu.

İŞTE SÖYLEDİKLERİ

Ali Özcan, "CHP İstanbul İl Başkanı olarak uzun süre görev yaptım. Gürsel Tekin ve dört arkadaşının kayyum olarak atandığına ilişkin haberler var. Oysa kayyum olarak atanmış olsalar partiye girişte ben yanlarında asla olmam. Bu bir çağrı heyetidir. Ayrıca genel başkanın ya da il başkanın davet ettiği yere gitmemek zaten olmaz. Yasanın tam olarak bilinmemesinden dolayı bu görevlendirmeye kayyum deniyor. Oysa çağrı heyeti olarak atandılar. Pazartesi günü ben de katılacağım" dedi.

Berhan Şimşek, "Temel görevimiz yaşanan olumsuzlukların bir an önce giderilmesidir. Partimiz adliye koridorlarına düşmemeliydi. Bir an önce mahkeme koridorlarından çıkarılmalıyız. Bize güvenilmesini istiyorum. Umut ederim ki bir taşkınlık yaşanmasın. Partiyi bu hale biz getirmedik. Partimin adına il binasına gideceğim. Oradakiler de bizim kardeşlerimiz. Genç ve heyecanlı arkadaşlarımız olabilir. Aklıselimle hareket edilmesini yürekten diliyorum.". ifadesini kullandı.

Cemal Canpolat, "Bildiğiniz gibi İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulunmuştum. 2023 kongresinde de aday olmuştum. Çağrı heyetinin başkanı olan Gürsel Tekin'le üç -dört kez konuştuk. Birlikte partimize gideceğiz." ifadesini kullandı.

İstanbul'un 550 delegesinden şu ana kadar 400'ü aşkını olağanüstü kurultay için imza verdi. Canpolat, siz de imza verdiniz mi sorusuna vermediği yanıtını verdi.

"Canan Hanım kesin geliyor mu?" sorusuna karşılık ise Tekin; Kaftancıoğlu'nun çok yakın bir akrabasının Ordu'da ciddi bir rahatsızlık içerisinde olduğu, Kaftancıoğlu'nun da Ordu'da olduğu, eğer hastalık nedeniyle ciddi bir sorun olmazsa Kaftancıoğlu'nun da pazartesi günü il binasına gideceğini söyledi.