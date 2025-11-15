Antalya Serik’te, iş insanı Ü.Ş., Antalya’daki bir kurumda işini yaptırabilmek karşılığında eski CHP Serik İlçe Başkanı Y.E.’nin kendisinden 400 bin lira peşin ve 1 milyon lira daha talep ettiği iddiasıyla şikayette bulundu.

Başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Ü.Ş.’nin seri numaraları alınan paraları Y.E.’ye teslim ettiği sırada baskın düzenledi. Y.E., jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı.

Ziraat mühendisi Y.E.’nin 2018-2020 yılları arasında CHP Serik İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğu, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.