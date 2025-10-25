Madagaskar'ın yeni hükümeti, askeri darbeyle görevden alınmasından 10 gün sonra Cuma günü yayınlanan bir kararnameyle devrik cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Madagaskar vatandaşlığından çıkarıldığını duyurdu.
Kararname, haftalarca süren protestoların ardından ada ülkesinden kaçtıktan sonra 14 Ekim'de görevden alınan Rajoelina'nın gelecekteki seçimlere katılamaması anlamına geliyor.
Resmi gazetede yayınlanan kararnamede, Rajoelina'nın 2014 yılında Fransız vatandaşlığına geçtiği için Madagaskar vatandaşlığının iptal edildiği belirtilirken, yerel medyada belgenin fotoğrafları internette paylaşıldı.
Fransız yayın kuruluşu RFI, kararı imzalayan yeni başbakan Herintsalama Rajaonarivelo'nun maiyetiyle birlikte onayladığını duyurdu.