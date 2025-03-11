Olay, savcının önce elinde içki şişesi tutarak dans eden kısa boylu bir kişinin videosunu oynatmasıyla başladı. Ancak kısa süre sonra yapay zeka ile düzeltilmiş çıplak bir kadın görüntüsü ekrana yansıdı.

HAKİM VE AVUKATLAR KAHKAHALARA BOĞULDU

Orjuela, hatasının farkına varınca durumu açıklamaya çalışarak, "Sayın Yargıç, özür dilerim. Amacımız Diego Cadena'nın gönderdiği her şeyi göstermekti ama böyle bir şey yaşanacağını tahmin etmemiştik" dedi.

Meslektaşı Luz Mireya Lopez ise durumu açıklamaya çalışırken ikinci müstehcen video da oynatıldı. O sırada mahkeme salonunda hakim ve avukatlar gülmekten kendilerini alamadı.

Orjuela ise soğukkanlılığını korumaya çalışarak, "Sayın Yargıç, özür dilerim ama... işte..." diyerek cümlesini tamamlamakta dahi zorlandı.

URİBE'NİN YÜZ İFADESİ HİÇ DEĞİŞMEDİ

Öte yandan 72 yaşındaki eski devlet başkanı Alvaro Uribe, mahkeme salonunda herkesin kahkalar attığı anlarda bile ifadesini hiç değiştirmedi.

Savcılar aslen Uribe'nin avukatları Juan Jose Salazar ve Diego Cadena arasındaki telefon görüşmelerini mahkemeye sunmak istemişti ancak yanlış dosya seçimi, mahkeme salonunda unutulmaz anlar yaşanmasına sebep oldu.

Kolombiya'yı 2002-2010 yılları arasında yöneten Uribe, tanıkları rüşvetle yönlendirmek ve hukuki süreci dolandırmak suçlarından yargılanıyor. Suçlu bulunması halinde rüşvetten 12 yıl, usülsüzlükten 8 yıl olmak üzere toplamda 20 yıl hapis cezası alabilir. Ancak Kolombiya yasalarına göre bu cezalar eş zamanlı çekilebiliyor...