Survivor yarışmacılarından Kardeniz Kılıç 4 Eylül'de İzmir'de nikâh masasına oturdu.

Kılıç'ın amcasının kızının boşandığı eşi, kamu görevlisi Mahir Bektaş ile evlendiği ve aile bireylerinin de bu nedenle düğüne katılmadığı iddia edildi.

Nikâhta ünlü ismi yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu yalnız bırakmadı ve Kılıç'a desteğini gösterdi.

Kardeniz Kılıç'ın geçmişte sevgilisiyle olan fotoğraflarda Mahir Bektaş'ın yüzünü gizli tutması dikkat çekmişti.

"10 YIL ÖNCE BOŞANDI 5 SENEDİR BİRLİKTEYİZ"

Düğünün ardından gelen eleştirilere cevap veren Kılıç sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Düğün günümüzden beri birkaç kişinin ortaya attığı asılsız haberlerin çoğalarak artması sonucu, başta eşimin eski eşinin durumdan rahatsız olması sebebiyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım."

"Eşimin evliliği 10 yıl önce bitmekle birlikte ilişkimiz 5 yıl önce başlamıştır. Ortada bahsedildiği gibi aldatma, ayırma falan yoktur."

"Eşimin eski eşiyle de aramızda bir problem yoktur. Kendisi çıkan bu asılsız haberlerden çok rahatsız. Anlaşmazlık sonucu bitmiş bir evliliğin ardından medeni bir şekilde iletişim devam etmektedir."

"Ben etkileşim almak için yapılan bu haberleri önemsemesem de konuyla ilgili hiçbir problemi olmayan bir kadının bu paylaşımlarla canının sıkılmasını ve gündelik hayatının etkilenmesini istemiyorum."

"Ayrıca, konuyla ilgili çıkan tüm asılsız haber ve hakaretlerle ilgili hukuki süreçler başlatılacaktır."

PARTİ PAYLAŞIMI GELDİ

Fenomen isim konuşulmaya devam ederken, yeni bir paylaşımda bulundu. Bu kez düğün sonrası gerçekleşen parti karelerini Instagram'da yayınladı.