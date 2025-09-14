Olay, 8 Eylül Pazartesi sabahı Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde meydana geldi.

Funda K. (49)

Yaklaşık 10 yıl süren evliliklerini şiddetli geçimsizlik nedeniyle sonlandıran çiftin 6 yaşındaki çocuklarının velayeti anneye verildi.

Emre Ç. (39)

Ancak boşanmanın ardından Emre Ç.’nin tehdit ve takipleri devam etti.

ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ, TEHDİTLER SAVURDU

Funda K., küçük kızını okula götürürken Emre Ç. tarafından takip edildi. Trafikte aracın önünü kesen Emre Ç., tehditler savurdu.

Funda K.’nin büyük kızı Ebru Y. (29) duruma müdahale etti.

Ancak Emre Ç., tekrar ortaya çıkarak ani frenle kazaya neden oldu ve bir süre trafiği tehlikeye sokarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAKALANDI, SERBEST BIRAKILDI

Funda K. ve Ebru Y., Emre Ç. hakkında şikâyette bulundu. Daha önce Ebru Y. için alınan uzaklaştırma kararını da ihlal eden Emre Ç., polis tarafından yakalandı.

Hakkında “tehdit”, “ısrarlı takip” ve “kadına karşı şiddetin önlenmesi” suçlarından işlem yapıldı. Ancak savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

GPS CİHAZI SERVİSTE ORTAYA ÇIKTI

Kazadan sonra aracını servise götüren Funda K. ve kızı, sigorta bölümünde sim kartlı bir GPS cihazı buldu.

Bu gelişme üzerine tekrar emniyete giderek Emre Ç. hakkında ikinci kez şikâyette bulundular.

'ÖLMEK İSTEMİYORUZ'

Ebru Y., yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı: “Annemin eski eşi yıllardır bizi tehdit ediyor. Alkol ve madde kullanıyor, ehliyetsiz araç kullanıyor, silahlı tehditte bulunuyor. Arabamıza GPS taktırdı, sürekli karşımıza çıkıyor. Kardeşimi okula götürürken önümüzü kesti, alkollü şekilde okula girdi. Arabayı üzerimize sürdü. Biz çok korkuyoruz. Koruma kararına rağmen dışarıda dolaşıyor. Ölmek istemiyoruz. Lütfen bize ses olun.”