Korkunç olay Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre bir süre önce boşandığı eşi Fatma Görkem'in evine giden Hakan Yılmaz, burada eski eşiyle tartıştı.
Tartışma esnasında yanında getirdiği silahı çıkaran Yılmaz, önce Görkem'i; ardından Namık Kemal Mahallesi'nde yaşayan eski eşinin annesi Gülistan Görkem ile üvey kızı Eda Nur Göksu'yu yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Görkem'in hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Eda Nur Göksu ise hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gülistan Görkem'in cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHARA KALKIŞTI
Hakan Yılmaz'ın boşandığı ailesine yönelik saldırıları neden gerçekleştirdiği belirlenemezken, yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.
Yılmaz'ın Mimar Sinan Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşan polis ekipleri, mahalleyi ablukaya aldı. Polislerin geldiğini gören Hakan Yılmaz, yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayayıp tetiği çekti. Ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Hakan Yılmaz ve üvey kızı Eda Nur Göksu'nun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.