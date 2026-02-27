2018 yılında evliliklerini noktalayan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, boşanma protokolündeki şartlar nedeniyle bir kez daha karşı karşıya geldi. Anlaşmaya göre çocukların velayeti annede kalırken; ev satışı, nafaka ve eğitim masrafları gibi birçok maddi yükümlülük belirlenmişti. Ancak son kriz, "araç kiralama" maddesi yüzünden patlak verdi.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Emina Jahovic, Mustafa Sandal’ın protokolde yer alan "kendisi ve çocukları için araç kiralama" sözünü tutmadığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Araç kiralarını uzun süredir kendi cebinden ödediğini belirten Jahovic, eski eşine karşı icra takibi başlattı. Sandal ise bu hamleye sessiz kalmayarak icranın durdurulması ve iptal edilmesi talebiyle karşı dava açtı.

MAHKEME SON SÖZÜ SÖYLEDİ

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında tarafların avukatları hazır bulundu. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, Emina Jahovic’in başlattığı icra takibini haklı buldu. Mustafa Sandal’ın icranın iptali için yaptığı itiraz reddedildi. Bu kararla birlikte Sandal’ın, protokolde yer alan araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiği tescillenmiş oldu.