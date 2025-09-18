Olay, Güngören Fevzi Çakmak Mahallesinde 14 Eylül Pazar günü saat 23.55 sıralarında meydana geldi.

Erkan Gurbetoğlu, kapılarının önünde kavga eden komşularına seslenerek kavga etmemelerini ve gürültü yapmamalarını istedi.

Bunun üzerine boşandığı eşiyle aynı evde yaşadığı öğrenilen Haşimcan K., olaya müdahale eden Erkan Gurbetoğlu ile kavga etmeye başladı.

Haşimcan K.’nin babası T.K.’nin de kavgaya karışmasının ardından Haşimcan K., Erkan Gurbetoğlu'nu 14 yaşındaki oğlu Y.İ.G.’nin gözleri önünde defalarca bıçakladı.

Ağır yaralanan Gurbetoğlu çevrede olayı görenler tarafından hastaneye kaldırılırken baba oğul şüpheliler olay yerinden kaçtı.

'SİZİN SESİNİZDEN RAHATSIZ OLUYORUZ' DEDİ TARTIŞMA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheliler Haşimcan K. ile babası T.K. gözaltına alındı.

Baba T.K.'nin polis ekiplerine "Oğlum ve eski gelinim kapıda kavga ediyorlardı. Ben de sese çıktım. Bu sırada komşumuz 'Sizin sesinizden rahatsız oluyoruz.' diye bağırınca aramızda tartışma çıktı. Çevreden yetişen vatandaşlar bizi sakinleştirdi. Onu kimin bıçakladığını görmedim" dediği öğrenildi. Olayın şüphelisi Haşimcan K.’nin ise bıçaklama olayını kendisinin yapmadığını iddia ettiği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.