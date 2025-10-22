Çankırı’da sabah saatlerinde 2 çocuk annesi İlknur Kertlez (40), eski eşi S.Y. (43) tarafından bıçaklandı. Kertlez, Buğdaypazarı Mahallesi Burçak Sokak ile Adaçayı Sokak’ın kesişiminde işe gitmek üzere evden çıktığı sırada saldırıya uğradı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kertlez, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İNTİHARA KALKIŞTI

Saldırgan S.Y., olay yerinden yaya olarak kaçtı. Yapraklı ilçesi kara yolu kenarında intihar girişiminde bulunan şüpheli, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. S.Y.’nin sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.