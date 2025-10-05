Turgutlu ilçesindeki olay İzmir-Ankara kara yolundaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Hüseyin Ö., eski eşi Fatma K. ve onun yanındaki Mehmet Ceyhun T. ile karşılaştı.

ÖNCE ADAMA SONRA DA ESKİ EŞİNE SALDIRDI

Kamyon şoförü Hüseyin Ö., elindeki bıçakla önce Mehmet Ceyhun T.’ye saldırdı. Ardından Hüseyin Ö. kucağındaki bebeğiyle markete kaçan Fatma K.’nin peşinden iş yerine gitti.

Fatma K.’yi da burada yakalayan Hüseyin Ö. bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İKİSİNİN DURUMU DA AĞIR

Yaralılar ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan Hüseyin Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.