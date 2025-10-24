Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu 1997 yılında nikâh masasına oturmuştu. 1998'de Zehra adını verdikleri kızları dünyaya gelen çift, Çilingiroğlu'nun eşini Feraye Tanyolaç'la aldatması nedeniyle 2005'te yollarını ayırmıştı.

2009'da Tanyolaç'la dünya evine giren ve Hüseyin Kaya adını verdikleri bir oğlu olan Çilingiroğlu, 2014'te ikinci kez boşanmıştı.

Eski eşler Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu önceki akşam kızları Zehra ile İstinye'deki bir restoranda yemek yedi.

Zehra, annesi ve babasının yemek masasındaki samimi bir pozunu sosyal medyada paylaştı.