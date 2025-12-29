

Manken-sunucu Çağla Şıkel ve şarkıcı-oyuncu Emre Altuğ 2008 yılında dünyaevine girmişti. Evliliklerinden Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olan çift, 2015 yılında boşanma kararı almıştı. Ancak Şıkel ve Altuğ, çocukları için sık sık bir araya gelmeyi ihmal etmiyor.

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ önceki akşam da çocuklarıyla birlikte akşam yemeğinde buluştu.

2026'yı erken karşılayan eski eşler, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.

"ÇOCUKLARIMIZIN MASRAFLARINI BÖLÜŞTÜK"

Emre Altuğ geçenlerde biten evliliği ve nafaka ödeyip ödemediğine dair konuşmuştu.

Altuğ, "Bir kızgınlığım, küskünlüğüm de yok ilk başta niye beceremedik diye takılmıştım bu beni bir süre oyaladı, sonra dedim ki 'onu beceremediysek, bunu becerelim'. Egolarımızın esiri olmadık, kendimizi düşünmedik çocuklarımız ön planda oldu" demişti.

Nafakayla ilgili de "Ben nafaka ödemiyorum çünkü biz tüm mal varlığımızı adil bir şekilde bölüştük. Çocuklarımızın masraflarını da bölüştük. Eski eşimle, onların hayatını kolaylaştırmak, güzel yerlerde okumasını, iyi eğitimi almalarını ve iyi yerde spor yapmalarını sağlamak için adeta birbirimizle yarışıyoruz. Hiç böyle bir sıkıntı olmadı bugüne kadar" açıklamasını yapmıştı.