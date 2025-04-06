Bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Luiz Gustavo, pulmoner tromboembolisi (Damar içinde oluşan pıhtının kan akışı yoluyla bulunduğu bölgeden ayrılarak farklı vücut dokularına iletilmesi ve burada damar tıkanıklığına yol açması durumu) nedeniyle Brezilya'da hastaneye kaldırıldı.

Noticiasaominuto'da yer alan habere göre Tecrübeli futbolcunun takımının antrenmanına geldiği zaman göğüs ağrılarından şikayet etmesi üzerine hastaneye götürüldüğü ve önümüzdeki birkaç gün hastanede gözetim altında kalacağı belirtildi.

Hastanede tedavisine devam edilen 37 yaşındaki oyuncunun futbola veda etmesinin yüksek ihtimal olduğu kaydedildi. Brezilyalı orta saha, 2019 yılında Marsilya'dan transfer olduğu Fenerbahçe'de üç sezon forma giymişti.