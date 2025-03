Latin, Güney Amerika ve Orta Doğu kültürlerinde sözsüz iletişim, konuşmadan daha önemli olabiliyor. Bakışlar, yüz ifadeleri ve beden diliyle, kelime kullanmadan bile karşımızdaki kişiye pek çok mesaj verebiliriz. ABD'deki FBI ajanları da, bu sözsüz iletişimi anlamak için davranış bilimi, sosyoloji ve psikolojinin birleşimini kullanıyor.

Beden dili konusunda uzmanlaşmış eski FBI ajanı Joe Navarro, "What All Bodies Say" adlı kitabında, dokunmanın bağlama göre farklı anlamlar taşıyabileceğini açıklıyor. Navarro, "Biriyle yakınlık kurmanın en etkili yollarından biri, onun koluna, dirsek ve omuz arasına dokunmaktır" diyor. Ona göre, bir arkadaşınız ya da aile üyeniz bu bölgeye dokunduğunda, genellikle size sevgi gösteriyor. Navarro, "Bu, 'Senden hoşlanıyorum' demenin bir yolu" ifadesini de ekliyor.

Dokunma, sadece duygusal bir hareket değil, aynı zamanda bir ikna aracı olarak da kullanılabilir. Joe Navarro, "Birisi sizi kendisine inandırmak istediğinde, dokunma da dahil olmak üzere daha fazla beden dili kullanabilir" diyor. Ancak bu hareketin manipülasyon olarak algılanmaması gerektiğini vurguluyor. Fiziksel temas, bir kişiye karşı hissettiğiniz empatiyi güçlendirebilir, ancak onların düşüncelerini tamamen değiştiremez.

Bazı kişiler, konuşma sırasında karşılarındaki kişinin dikkatinin dağıldığını fark ettiklerinde, dikkatini yeniden toplamak amacıyla dokunma hareketini kullanır. Arizona Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma ise, muhatabımızı etkilemeye çalıştığımızda sıklıkla dokunsal tepkiler verdiğimizi ortaya koydu.

Amerikalı uzman Joe Navarro, dokunmanın profesyonel duruşu güçlendirmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor. Örneğin, bir iş lideri, otoritesini göstermek amacıyla elini çalışanlarının omzuna sıkıca koyabilir. Diğer yandan, bir yönetici, her sabah meslektaşlarını gördüğünde öpüyorsa, bu hareket, aralarındaki hiyerarşiyi ortadan kaldırmak ve güven inşa etmek amacı taşıyor olabilir. Ancak, bu tür bir davranışın paternalist bir yaklaşım olarak algılanmamasına dikkat edilmesi gerektiği de vurgulanıyor.