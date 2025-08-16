Kadrosunu güçlendirmenin yollarını arayan Beşiktaş, son olarak rotasını Almanya'ya çevirdi.

Siyah beyazlılar, bonservisi Leipzig'de bulunan Eljif Elmas'a teklif götürdü.

5 MİLYON EURO MAAŞ

İtalyan gazeteci Marco Conterio, Beşiktaş'ın bonservisi Leipzig'te olan Eljif Elmas için harekete geçtiğini duyurdu.

Siyah-beyazlıların, Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusuna 5 milyon Euro maaş teklif ettiği iddia edildi. Haberde Eljif Elmas'ın İngiltere veya İtalya'ya gitmek istediği için Beşiktaş'ın kendisine yaptığı teklifi reddettiği aktarıldı.

2019 Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas'ı geçen sezon kiralık olarak kadrosuna dahil eden Torino'nun yanı sıra Napoli ve West Ham United'ın da istediği öne sürüldü.