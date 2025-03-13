Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanmak üzere Lahey'e getirildi. Uyuşturucuyla mücadele adı altında yapılan katliamlarla bilinen Duterte, uyuşturucuya karşı savaş politikalarının sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı.

Facebook hesabında paylaştığı bir video mesajında, "Geçmişte ne olduysa oldu. Hukukçularımız ve ordumuzun önünde gururla duracağım. Daha önce de söyledim, sizi koruyacağım ve her şeyin sorumluluğunu üstleneceğim" dedi.

Duterte’nin açıklaması, Manila’da tutuklanarak Lahey’e gönderilmesinin ardından geldi.

'KADERİM BUYSA, ÖYLE OLSUN'

UCM, Duterte’nin Çarşamba günü Filipinler makamlarınca tutuklanarak kendilerine teslim edildiğini duyurdu. Açıklamada, Duterte'nin insanlığa karşı suç kapsamında cinayetle suçlandığı belirtildi.

Eski devlet başkanı, önümüzdeki günlerde Lahey’de bir hakim karşısına çıkacak. Uçakta kaydedildiği anlaşılan videosunda Duterte, sürecin uzun olacağını kabul ederek, "Bu uzun bir hukuki süreç olacak. Ama size söylüyorum, ülkeme hizmet etmeye devam edeceğim. Eğer kaderim buysa, öyle olsun" dedi.

Duterte’nin başkanlık döneminde uyuşturucu karşıtı operasyonlarda en az 6 bin 200 kişinin öldürüldüğü Filipinler polis kayıtlarına geçti.

UCM’nin tutuklama emrinde, Duterte’nin devlet başkanı olarak bu operasyonları yürüten ölüm mangalarını kurduğu, finanse ettiği ve silahlandırdığı belirtiliyor.

KIZI LAHEY'E VARDI

Duterte’nin kızı ve Filipinler’in mevcut başkan yardımcısı Sara Duterte, babasının mahkemeye çıkacağı Lahey’e Çarşamba akşamı ulaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filipinler makamlarının Duterte’yi tutuklamasından haberdar olduklarını açıkladı. Hukuk uzmanları ve akademisyenler, UCM’nin kendi polis gücü bulunmamasına rağmen Duterte’nin tutuklanmasının mahkeme açısından büyük bir gelişme olduğunu belirtti.

Eğer yargılama süreci tamamlanırsa, Duterte, UCM’de yargılanan ilk Asyalı eski devlet başkanı olacak.