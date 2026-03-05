Bursaspor altyapısında yetişen ve 1996'da başlayıp 2018'de sonlanan kariyerinde 8 farklı takımın formasını giyen Hakan Erken, 27 Şubat akşam saatlerinde halı sahada arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada fenalaştı. Dizlerinin üstüne çöken ve kısa sürede yere yığılan Erken'e ilk müdahaleyi sahadaki arkadaşları yaptı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ise Erken'in hayatını kaybettiğini belirledi. 1996-97 sezonunda Bursaspor altyapısından Mustafakemalpaşaspor'a transfer olan Hakan Erken; sırasıyla İstanbul Büyükşehir Bld. (bugünkü adıyla Başakşehir FK), Çankırı Belediye, Yalovaspor, Kütahyaspor, Zaferspor, Gürsu Belediye ve Gülbahçespor formaları giydi.

