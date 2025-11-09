İtalya Serie A’da haftanın maçında Como evinde Cagliari'yi konuk etti. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona ererken maça eski Galatasaraylı Morata’nın hareketleri damga vurdu.
Maça ilk 11'de başlayan İspanyol golcü, 61.dakikada rakibini iterek yere düşürdü. Hakem Morata’ya sarı kart gösterdi. Sarı karta şaşıran İspanyol oyuncu resmen çıldırdı.
Faul pozisyonunun ardından hakeme itirazlardan bulunan Morata oyundan çıkmak istediğini teknik direktör Fabregas’a el hareketiyle anlattı ve Fabregas 63. dakikada Morata’nın yerine Martin Baturina'yı aldı. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oturdu.
Alvaro Morata sinirlerine hakim olmayınca teknik direktör Cesc Fabregas'tan kendisini oyundan almasını istedi! pic.twitter.com/plDxJrNV08— Tivibu Spor (@tivibuspor) November 8, 2025