Eski Galatasaraylı Marcao'nun eşi Pan Teixeira yaklaşık 1 yıldır kanserle savaşıyordu. Brezilyalı stoper, eşinin saçlarını kestiği bir video yayınlamıştı.
Bu görüntülere Galatasaraylı taraftarlardan destek mesajları yağarken Sevilla kulübü, yüzleri güldüren haberi açıkladı.
Sevilla kulübünün paylaştığı habere göre Marcao'nun eşi, kanseri yendi. İspanyol temsilcisi, Marcao ve eşini kutladı.
Marcao - Pan Teixeira çiftine, sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı.
La mujer de nuestro jugador Marcao anuncia que ha superado el cáncer— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 8, 2025
¡Qué gran noticia, Pan Teixeira y @teixeira_marcao! pic.twitter.com/ifYYW7Rdgk