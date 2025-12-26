İspanya LaLiga'da Sevilla forması giyen eski Galatasaraylı savunmacı Marcao, Real Madrid ile oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Bellingham ile girdiği mücadele sonrası ikinci sarıdan atılan Marcao’nun, ihraç kararına verdiği tepki disiplin kurulunu harekete geçirmişti.

Hakem Muniz Ruiz, raporunda Marcao’nun kendisine küfür ettiğini yazdı. Brezilyalı stoper, soyunma odası tüneline yöneldiği sırada dördüncü hakemin bulunduğu bölgedeki bir topa sertçe tekme atarken bu da kayıtlara geçti.

Gördüğü kartın ardından kontrolünü kaybeden ve hakemin üzerine yürüyen Marcao'nun cezası da belli oldu.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Real Madrid maçında oyundan atılan Marcao'nun aldığı ceza 6 maç olarak belirlendi. Brezilyalı savunma oyuncusuna, hjakeme hakaret ettiği için 4 maç, dördüncü hakemin bulunduğu alanda topa vurduğu için 1 maç, ikinci sarıdan kırmızı için 1 maç ceza verildi.