Merkez Bankası’nın (TCMB) ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’ndeki (BKM) yolsuzluk skandalı derinleşiyor. Tutuklanan BKM eski Genel Müdürü Baran Aytaş, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Aytaş, “Beni maşa olarak kullandı” dediği eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener’i sorumlu tuttu. İfadesinde, Şener’in yüksek lisans hocası olduğunu ve Merkez Bankası’nda işe onun aracılığıyla başladığını söyledi.







Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, 2017’de Şener’in danışmanı olarak göreve başlayan Aytaş, 2021’de BKM Genel Müdür Yardımcısı, altı ay sonra da Genel Müdür oldu. 2024 sonunda görevden alındı. Aytaş, BKM’ye alınan Enarge Mühendislik’in Şener’in önerisiyle seçildiğini belirterek, “Şener, yerli kart üretiminde Enarge’nin ihaleye davet edilmesini istedi. Milli duygularla talimatlarını yerine getirdim” dedi.

2 MİLYON LİRALIK DİYET



Soruşturmada, Aytaş’ın Muhammed Güven’in hesabına 2 milyon TL gönderdiği saptandı. Aytaş, bu paranın “diyet” olarak istendiğini savunarak, “Şener, ‘Seni BKM’ye ben aldırdım, maaşının bir kısmını bana vereceksin’ dedi. İşimden olma korkusuyla parayı Güven’e gönderdim” ifadelerini kullandı.





