Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Ömer Kaner, geçirdiği ani kalp krizi sonucu 74 yaşında hayatını kaybetti. Eskişehirspor ile gol kralı olan ve Fenerbahçe formasıyla unutulkmazlar arasına giren Kaner’in vefat haberi futbol dünyasında derin üzüntü yarattı.

Eski futbolcu Ömer Kaner’in vefat haberi, ailesi tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Oğlu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Acımız çok büyük… Maalesef çok sevdiğim babam Ömer Kaner’i ani bir kalp krizinden kaybettik. Seni çok özleyeceğim baba. Futbol sevgisi bana senden yadigâr kaldı.”