Göztepe formasıyla tanıdığımız Romulo, Leipzig adına fileleri havalandırarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Karşılaşmanın 44. dakikasında ağları sarsan Brezilyalı futbolcu, Bundesliga’daki ikinci golünü kaydetti. Böylece Romulo, çıktığı dördüncü lig maçında ikinci kez skor tabelasına adını yazdırmış oldu.

Maçın Golleri ve Öne Çıkan Anlar

Leipzig’in gollerini 13. dakikada Assan Ouedraogo, 44. dakikada Romulo ve 45+3’te David Raum kaydetti. Konuk ekip Köln’ün tek golü ise 23. dakikada Jan Thielmann’dan geldi. Milli oyuncu Cenk Özkaçar ise Köln yedek kulübesinde maçı tamamlarken süre alamadı.

Puan Durumu ve Gelecek Hafta

Bu kritik galibiyetle Leipzig puanını 9’a yükseltirken, Köln 7 puanda kaldı. Ligin 5. haftasında Leipzig deplasmanda Wolfsburg’a konuk olacak. Köln ise sahasında Stuttgart ile karşılaşacak.