TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun geçen ekim ayında İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği “571 hakemden 371’inin bahis hesabı var” sözleri, Türk futbolunda deprem yarattı.

Bu açıklamanın ardından başlatılan bahis ve şike soruşturması kapsamında çok sayıda futbolcu, hakem, kulüp yöneticisi ve yönetici gözaltına alındı. Bahis oynadıkları iddiasıyla Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı tutuklandı.

Soruşturma sürecinde Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya geçtiğimiz ay, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ise “yasa dışı bahis faaliyetleri” ve “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamalarıyla dün tutuklandı.

Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “bahis” ve “şike” soruşturmasında tutuklanan isimler arasında yer aldı.

(FIFA kokartlı eski Süper Lig hakemi Deniz Ateş Bitnel)

'KÜME DÜŞÜRÜLME KARARI VERİLEBİLİR'

Soruşturmalar sürerken FIFA kokartlı eski Süper Lig hakemi Deniz Ateş Bitnel’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bitnel, “Çok yakında bir Süper Lig kulübü için küme düşürülme kararı verilebilir” ifadelerini kullandı.