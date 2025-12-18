İsrailli güvenlik yetkilileri, İsrail'in eski başbakanı Naftali Bennett'e ait telefon rehberi, mesajlar ve görüntülerin internete sızdığını doğruladı.

Bennet'in mesajları, telefon rehberi ve özel görüntüleri Handala isimli Filistin yanlısı, İran merkezli bir hacker grubu tarafından ele geçirildi.

İnternette dolaşan Bennett'in telefon rehberinde, OpenAI CEO'su Sam Altman, Elon Musk, UEAK Şefi Rafael Grossi gibi isimler dikkat çekti. İddiaya göre Mossad ve Şin Bet ajanlarının numaraları da listede yer aldı.

Bunun yanında ünlülerin, diplomatların ve iş dünyası liderlerinin numaraları da rehberde dikkat çekti. Bazı insanlar, rehberden numarasını öğrendikleri Rafael Grossi'ye mesaj attı.

'HESABIMA GİRDİLER'

Bennett, ofisi tarafından yayınlanan bir açıklamada, telefonunun hacklenmediğini, ancak Telegram hesabına “çeşitli yollarla” erişildiğini söyledi.

Politikacı, sızıntının kendisini "bir lider olarak kabul etmek istemeyen İsrail'in düşmanları”nın işi olduğunu öne sürdü.

Bennett, çevrimiçi olarak paylaşılan telefon listesi, fotoğraflar ve sohbetlerin bazılarının gerçek, bazılarının ise sahte olduğunu söyledi. İsrail güvenlik yetkililerinin konuyu araştırdığını da sözlerine ekledi.