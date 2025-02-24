İYİ Parti’nin eski genel başkanı Meral Akşener’in danışmanlığını yapan ve partinin reklam kampanyalarını yöneten Faruk Acar, dün gerçekleştirilen kongre sonrası AKP Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) girdi.
Kamuoyu araştırma şirketi Andy-Ar’ın sahibi olan Faruk Acar, AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevine getirilince, eski İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, bu gelişme üzerinden Meral Akşener’i eleştirdi...
Acar'ın 2021'de İYİ Parti için hazırladığı 'Hz. Ömer'in Yolu' temalı reklam kampanyasını hatırlatan Çıray, 'hançer' göndermesi yaptı:
-Ömer'in yolu' AKP'ye çıktı. O proje @iyiparti'ye büyük oy kaybettirdi. Hazırlayan Sn Akşener'in danışmanı, bugün AKP MKYK'sına girdi.
-Yani.. Sadece Kemal Bey değil hepimiz hançerlendik galiba. @herkesicinCHP'li dostlar kazanmamız için.. Oralardaki eli hançerlilere dikkat!