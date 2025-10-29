Antalya’nın Kemer ilçesinde eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, bir esnafın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gül, “nüfuz ticareti” ve “dolandırıcılık” suçlamalarıyla ilgili soruşturma kapsamında evinde arama yapılan kişiler arasında yer aldı.

Soruşturma, Kemer’de 2 işletmesi bulunan esnaf M.N.A.’nın şikayeti üzerine başlatıldı. M.N.A., eski belediye başkanının kendisiyle irtibat kurarak, iş yerlerinden biriyle ilgili dava dosyasında rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını belirttiğini, sorunsuz rapor hazırlanması karşılığında 10 bin dolar karşılığında anlaşmaya varıldığını ve 500 doların kendi adına ödendiğini, kalan paranın raporun yazılmasının ardından talep edileceğini söylediğini öne sürdü. Esnaf ayrıca, Mustafa Gül’ün iş yerinin çevresine gelerek fotoğraf çektiğini ve bu nedenle tedirginlik duyduğunu ifade etti.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. M.N.A.’nın seri numaraları alınan banknotları teslim etmesinin ardından, Gül’ün evinde yapılan aramalarda söz konusu paralar ele geçirildi.