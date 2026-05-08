Olay, dün saat 17.45 sıralarında Maden Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taner Koz (74), evinin önündeki arazinin bir bölümünü depo olarak kullanması için Hüseyin A. (37)'ya kiraya verdi.

Koz, 5 ay kira ödemediğini öne sürdüğü Hüseyin A.'nın deposunu mahkeme kararıyla tahliye etti. Hüseyin A., Koz'un evinin yan tarafındaki başka bir arazide depo kiraladı. Taner Koz, ortak kullanım alanı olduğu belirtilen depo girişini açmak istedi.

İddiaya göre alanı kendi kullanımında olduğunu belirten Hüseyin A. ile Taner Koz arasında bu nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Hüseyin A., Taner Koz’a tekme ve tokat atarak darbetmeye başladı.

TAŞ ATARAK KENDİNİ SAVUNDU

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Hüseyin A.’nın, Taner Koz’un elindeki odunu aldığı, ardından yere düşen Koz'u darbetmeye devam ettiği görüldü.

Taner Koz’un yaşadığı korku nedeniyle çığlık atıp yardım istediği anlar görüntülere yansıdı.

Bir süre sonra ayağa kalkarak uzaklaşmaya çalışan Taner Koz’un, kendisini darbeden Hüseyin A.’ya taş fırlattığı görüldü. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.

'TEKME ATIP ODUNLA VURDU'

Olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Taner Koz ifadesinde, Hüseyin A.’nın uzun süredir saldırgan tavırlar sergilediğini söylediği öğrenildi.

İfadesinin devamında ise ikametine gireceği sırada bina önündeki tabelayı çekmeye çalıştığı, Hüseyin A.’nın yanına gelerek kendisine tekme attığını, ardından odunla saldırıp vücudunun çeşitli yerlerine vurarak darbettiğini söylediği belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Hüseyin A. olay sonrası gözaltına alındı. Hüseyin A.’nın 33, Taner Koz’un ise 29 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Taraflar arasında daha önceden de husumet bulunduğu ve çeşitli dava ile soruşturmaların sürdüğü belirtildi.

Olay anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

'BENİ BAĞIRTA BAĞIRTA DÖVDÜ'

Darbedilen Taner Koz, "Ben işten geldim, şu kapıdan girdim, buradan baktım aşağıya. Malzemelerini atmış. Baktım, kaldırmamış tabelayı. Ben de geldim, tabelayı tutup çekmek istedim. Oraya bir yere koyacaktım ki açık kalsın diye. Şimdi kapanıyor önü. Sonra tabela elimden buraya düştü. Arkasında tekrar kirkolar malzemeler var, yığmış. Onları da şöyle ayağımla ittim. O arada oradan koşaraktan gelip bana saldırdı. Küfürle beraber ayağıma tekme vurdu. Burada bir sopa vardı. Odun parçası. Onu aldı. Beni yere yıktı. Bağırta bağırta dövdü, odunu sırtımda kırdı. Kafama çok vurdu. Seni yaşatmayacağım, öldüreceğim dedi. Buraya gömeceğim seni dedi" diye konuştu.

‘BENİM OLAY YERİ GASBETTİ’

Koz, "Burası 210 metrekare vakıflara ait. Fakat 210 metrekarenin 55 metrekaresini belediye kullanıyor, İstanbul Belediyesi. Üçgen şeklinde burası. Siyah kapının ucuna kadar böyle geliyor. Bu taraf benim. Bu taraf vakıfların. Onun değil, vakıfların. O kullanıyor ama burada 55 metrekaresini belediyeye vermişler, Sarıyer Belediyesi mi, İstanbul Belediyesi mi bilmiyorum. Ona kiralamışlar. Diğer kalan 97 metrekaresini ona vermişler. Öbür kısmı da bana bırakmışlar. Benim olan yeri gaspetti. Arabasını çekiyor. Motorunu çekiyor" dedi.

‘BANA DEVAMLI SİLAH ÇEKİYORDU’

Taner Koz, "Şikayetçiyim tabi. Mahkemeye verdim. Daha önceden benim kiracımdı. Her yere zarar verdi. Husumetimiz kira ödememeye başladığında oluştu. Dava açtık icrayla çıkartmak için. O arada bize husumet besledi. Devamlı silah çekiyordu bana" dedi.