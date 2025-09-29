Mehmet Ali Erbil'in sunuculuğunu yaptığı Çarkıfelek programıyla tanınan ve sonrasında Aşkım Aşkım ile Çarli İş Başında gibi yapımlarda rol alan Yeliz Yeşilmen, uzun süredir ekranlardan uzaktaydı. 2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile evlenen Yeşilmen, evlilik sonrası sektörden çekilmişti.

2021'DE BOŞANMIŞLARDI

İki çocuk sahibi olan çift, 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı. Boşanma sürecinde “Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum” açıklaması yapan Yeşilmen, şiddet iddialarını da gündeme getirmişti. Ağlayarak yaptığı paylaşımlar ve “Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var” sözleriyle takipçilerini endişelendirmişti.

Daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, “Hele hele güzel ve ünlü bir insansanız evlilikte şiddet görebilirsiniz. Ben gördüm ama karşılığını da vermişimdir. Dediğim gibi bizim evliliğimizde yaşadığımız şiddet karşılıklı aşırı sevgi ve aşktan kaynaklıdır” ifadelerini kullanarak dikkat çekmişti.

YILIN İLK AYLARINDA BARIŞTIKLARINI DUYURDULAR

2025’in ilk aylarında, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla eski eşi Ali Uğur Akbaş’la yeniden barıştığını duyuran Yeliz Yeşilmen, kısa süre önce ise çift olarak ilk pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Instagram’da “Aşk, zamanın ötesinde bir yolculuk; her anı, ruhumuzun derinliklerinde yankı bulan bir melodi gibidir” notunu düşen Yeşilmen’in paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Ancak romantik sözlerinden çok, fotoğraflarda kullanılan yoğun filtre dikkat çekti.

Fotoğraflarda özellikle Ali Uğur Akbaş’ın belirgin şekilde farklı göründüğü yorumlanırken, sosyal medya kullanıcıları paylaşımlara kayıtsız kalmadı. “Bu adam kim?”, “Kocanı da kendini de başka biri yapmışsın”, “Filtreyi fazla kaçırmışlar” ve “Gülben Ergen’e tek benzeten ben olamam” gibi çok sayıda yorum yapıldı.