İzmir'in Gaziemir ilçesindeki eski kurşun fabrikası atıklarının boş bir araziye izinsiz şekilde dökülmesiyle ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü denetim ekipleri, Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesi'ndeki eski kurşun fabrikası atıklarının Torbalı ilçesi Yoğurtçular Mahallesi'ndeki boş bir alana izinsiz şekilde döküldüğünü tespit etti. Emrez Mahallesinde bir geri dönüşüm, atık depolama ve inşaat şirketinin kazı yaptığı belirlenerek tutanak tutuldu. Ekipler, sahada döküm yapan şirketi takibe aldı. Eski kurşun fabrikasına ait bölgedeki toprağın iş makineleri ile bir hafriyat şirketine ait 35 GC 6802 ve 35 NN 157 plakalı kamyonlara yüklendiği belirlendi.

ARAÇLAR TAKİBE ALINDI

Alandan çıkan iş makinelerini takip eden ekipler, hafriyatın Torbalı Yoğurtçular Mahallesi'ndeki boş bir alana izinsiz şekilde döküldüğünü belgeledi. Ekipler, İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'ne durumu üst yazıyla bildirdi. Yazıda, bahsi geçen araçların güzergahı takip edilerek atığın Gaziemir Emrez Mahallesi 49 ada 12 parselden çıktığının tespit edildiği vurgulandı. Alandaki atığın radyoaktif içeren atıklar olduğu fotoğraflanarak tespit edildiği ve bunun atıkları üreten firmaya ait olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

BELEDİYE YAPTIRIM UYGULANMASINI İSTEDİ

Atıkların Torbalı Yoğurtçular Mahallesi 107 ada 22 parsele döküm yapılabileceğine dair İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin izninin bulunmadığı aktarıldı. Büyükşehir Belediyesi, yapılan çalışmanın radyokatif atık depolama sahası içinde ve yasalara aykırı olması nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden bu atığı üreten firma için gerekli yaptırımların uygulanması istendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “İzmir’de bulunan eski kurşun geri kazanım fabrikasının atıklarının dökülerek çevrenin kirletildiğine dair bilgilerin tespit edilmesi üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 02/01/2025 kurulan Çevre, İmar, Ormanlara ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Soruşturma Bürosunca iki hafriyat şirketi yetkilisi ve dört hafriyat kamyonu sürücüsü hakkında 5237 Sayılı TCK'nin 181’inci maddesinde düzenlenen ‘Çevrenin Kasten Kirletilmesi’ suçuna ilişkin olarak derhal soruşturma başlatıldı" ifadelerine yer verildi.