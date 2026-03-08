İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına taraflar bizzat katılım sağlamazken, Emre Aşık’ı avukatları Ali Kemal Atçeken ve Funda Sadıkahmet Bayır temsil etti. 2021 yılında gerçekleşen ilk boşanma davalarında mahkeme, çocukların velayetini Emre Aşık’a vermiş ve Yağmur Sarnıç’ı kusurlu bularak tazminat ödemesine hükmetmişti. Ancak bu süreçten sonra açılan karşılıklı yeni davalar, hukuk mücadelesini daha karmaşık bir boyuta taşıdı.

NAFAKA KESİLDİ, TAZMİNAT ARTIRILDI

Emre Aşık’ın 2022 yılında "zina ve haysiyetsiz yaşam sürme" gibi gerekçelerle açtığı ikinci tazminat davası ile Yağmur Sarnıç’ın 30 milyon liralık karşı atağı mahkemece incelendi. Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Sarnıç’ı bir kez daha kusurlu bularak Emre Aşık’a 90 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Öte yandan, önceki davada Sarnıç lehine hükmedilen 5 bin liralık aylık nafaka da tamamen iptal edildi.





TETİKÇİ TUTTUĞU İDDİASIYLA YARGILANMIŞTI



Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeyi planladıkları gerekçesiyle eski eşi Yağmur Aşık, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmış, mahkeme 3 sanığın da ayrı ayrı beraatine karar vermişti.