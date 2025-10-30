Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekili, siyasetçi Hüda Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu, X hesabında yaptığı paylaşımla, Hüda Kaya hakkında tutuklama kararı verildiğini duyurdu.
Leventoğlu, Kaya hakkında 2022’de Çanakkale Cezaevi’ndeki oğlunu milletvekili sıfatıyla ziyaret ettiği esnada çantasında telefon bulundurduğu gerekçesiyle hak kında dava açıldığını belirtti.
Avukatı Leventoğlu’nun kendisiyle ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan Kaya, “On güne kadar teslim olmam gerekiyormuş!” ifadelerini kullandı.