Samsun’da kuryelik yaptığı iş yerinden çıkarak evine doğru yola koyulan Umut Can Turan idaresindeki motosiklet, yolun banket kısmında park halinde bulunan TIR’ın dorsesine arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan genç sürücü için çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turan, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak genç kurye, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

MİLLİ FORMAYI GİYMİŞTİ

Kazada hayatını kaybeden Umut Can Turan’ın geçmişte milli badminton sporcusu olarak Türkiye’yi temsil ettiği, son dönemde ise kuryelik yaparak geçimini sağladığı belirtildi. Kazanın ardından Azerbaycan uyruklu TIR şoförü Nadir S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.